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Порошенко просил США помочь ему с переизбранием – Болтон

Четверг, 25 июня 2020, 17:41
Порошенко просил США помочь ему с переизбранием – Болтон
eurosolidarity.org

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко просил у бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона поддержать его переизбрание на второй срок главы Украины.

Источник: статья "Как США отказывали Порошенко и шантажировали Зеленского: новые детали из мемуаров Джона Болтона"

Детали: В мемуарах Болтон вспоминает первую встречу с Украиной в 2018 году, когда он в компании руководителя Пентагона Джима Мэттиса прилетел в Киев на военный парад по случаю Дня независимости Украины.

К тому времени в Украине уже фактически бурлила президентская предвыборная кампания - и уже на первой официальной встрече тогдашний президент Порошенко попытался привлечь американскую делегацию на свою сторону.

Дословно: "После встречи (двух делегаций), Порошенко забрал меня в другую комнату на тет-а-тет, где попросил, чтобы США поддержали его переизбрание. Он также выразил ряд других просьб, на которые я отреагировал – и это позволило мне быть не слишком грубым, когда я ответил "нет" на просьбу о поддержке".

Детали: Он рассказал, что просьбой Порошенко были санкции США против Игоря Коломойского, украинского олигарха, который поддерживал Юлию Тимошенко, на тот момент главную соперницу Порошенко на выборах 2019 года.

В этом вопросе Болтон не исключил возможность поддержки, и предложил Порошенко передать в Минюст США улики против олигарха.

Напомним: По подсчетам ЦИК 100% электронных протоколов, президентские выборы в 2019 году выиграл в то время шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 73,22% избирателей. По пятого президента Петра Порошенко отдали голоса 24,45% украинский, пришедших на выборы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенковиборы
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