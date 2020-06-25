Суд обрав запобіжний захід Омеляну

25 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав колишньому міністру інфраструктури запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Джерело: засідання Вищого антикорупційного суду, пресслужба ВАКС, Омелян у Facebook

Деталі: Адвокат Омеляна просив відхилити і не задовольняти клопотання прокуратури.

Сам Омелян зазначив, що замість подяки за успішну реформу, йому вручили підозру.

Наразі на ексміністра покладено процесуальні обов’язки:

прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду;

повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками, експертами, спеціалістами;

здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Строк дії обов’язків - до 19 серпня включно.

Пряма мова Омеляна: "Ця справа НАБУ не перша. Може, і не остання. Але кожна нова жалюгідніша за попередню. Шкода, що антикорупційні органи, які мали бути новими, чесними і справедливими, перетворилися на політичний інструмент і зруйнували свою репутацію, навіть її не відбудувавши".

Що було раніше: 19 червня детективи НАБУ повідомили про підозру Омеляну у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.

Дії Омеляна кваліфікували за ч.2 ст.211 ККУ (видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах).

Слідство вважає, що колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення майже усіх портових зборів на 20%, проте один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною держбюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

Омелян наголосив, що знизив на 20% портові збори для збільшення товаро/вантажопотоку і що завдяки цьому морська галузь продемонструвала у 2018-2019 роках ріст більше, ніж на 20%, і росте досі.

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