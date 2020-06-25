Суд избрал меру пресечения Омеляну

25 июня следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал бывшему министру инфраструктуры мера пресечения в виде личного обязательства.

Источник: заседание Высшего антикоррупционного суда, пресс-служба ВАКС, Омелян в Facebook

Детали: Адвокат Омеляна просил отклонить и не удовлетворять ходатайство прокуратуры.

Сам Омелян отметил, что вместо благодарности за успешную реформу, ему вручили подозрение.

Сейчас на экс-министра положены процессуальные обязанности:

прибывать по первому требованию к следователю, прокурору, суду;

уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения со свидетелями, экспертами, специалистами;

сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Срок действия обязанностей - до 19 августа включительно.

Прямая речь Омеляна: "Это дело НАБУ не первоя. Может, и не последнее. Но каждое новое более жалкое, чем предыдущее. Жаль, что антикоррупционные органы, которые должны быть новыми, честными и справедливыми, превратились в политический инструмент и разрушили свою репутацию, даже ее не создав".

Что было раньше: 19 июня детективы НАБУ сообщили о подозрении Омеляну в совершении незаконных действий, через которые государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

Действия Омеляна квалифицировали по ч.2 ст.211 УК (издание должностным лицом нормативно-правового акта, которое уменьшает поступления в бюджет вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах).

Следствие считает, что бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении почти всех портовых сборов на 20%, однако один из этих сборов - административный - есть доходной частью госбюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

Омелян подчеркнул, что снизил на 20% портовые сборы для увеличения товаро/грузопотока и благодаря этому морская отрасль продемонстрировала в 2018-2019 годах рост более чем на 20%, и растет до сих пор.

Напомним: В феврале 2019 года в суд направили еще одно дело против Омеляна. В нем экс-министра обвиняют в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Омелян заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде. Он сообщил, что на него было оказано давление со стороны НАБУ и ему известно о фактах сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками.