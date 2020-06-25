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Українські позиції двічі обстріляли на Донбасі

Четвер, 25 червня 2020, 18:57
Українські позиції двічі обстріляли на Донбасі

В районі проведення операції об’єднаних сил на Донбасі збройні формування Росії 2 рази обстріляли позиції українських військових.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Хутір Вільний російські збройні формування двічі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї".

Деталі: Вказується, що за поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил немає. На трьох ділянках розведення режим "Тиша" дотримувався.

Передісторія:

  • Від початку доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Українська правда
Теми: ДонбасРосіявійна
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