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Украинский позиции дважды обстреляли на Донбассе

Четверг, 25 июня 2020, 18:57

В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования России 2 раза обстреляли позиции украинских военных.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Хутор Вольный российские вооруженные формирования дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия".

Детали: Указывается, что за текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил нет. На трех участках разведения режим "Тишина" придерживался.

Предыстория:

  • С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Украинская правда
Темы: ДонбассРосcиявойна


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