Украинский позиции дважды обстреляли на Донбассе
Четверг, 25 июня 2020, 18:57
В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования России 2 раза обстреляли позиции украинских военных.
Источник: пресс-центр ООС
Дословно: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Хутор Вольный российские вооруженные формирования дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия".
Детали: Указывается, что за текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил нет. На трех участках разведения режим "Тишина" придерживался.
Предыстория:
- С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Украинская правда