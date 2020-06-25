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Після призначення Шкарлета з МОН йде заступник міністра

Четвер, 25 червня 2020, 21:18
facebook.com/j.stadny

Заступник очільника міністерства освіти і науки Єгор Стадний заявив, що написав заяву про звільнення з посади.

Джерело: Стадний у Facebook

Пряма мова Стадного: "Я дуже вдячний долі, яка дала мені можливість попрацювати 10 місяців з дуже крутими, справжніми фахівцями в МОН.

Заяву вже написав, попереду багато роботи".

Деталі: Він просить людей не хвилюватися, якщо у міністерстві відбуватимуться зміни: "Якщо відкотять щось (в чому я дуже сильно сумніваюсь), повірте, ми зробили це за пів року, то наступного разу зробимо за 3 місяці".

Передісторія: 25 червня Кабмін призначив колишнього "регіонала", ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов’язків міністра освіти.

Заступниця голови партії "Голос" Інна Совсун, реагуючи на його призначення, зареєструвала у Раді законопроект, який забороняє займати посади в уряді та на держслужбі особам, у дисертаціях яких офіційно виявили плагіат.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівМіносвітизвільнення


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