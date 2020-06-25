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После назначения Шкарлета из МОН идет заместитель министра

Четверг, 25 июня 2020, 21:18
После назначения Шкарлета из МОН идет заместитель министра
facebook.com/j.stadny

Заместитель главы министерства образования и науки Егор Стадный заявил, что написал заявление об увольнении с должности.

Источник: Стадный в Facebook

Прямая речь Стадного: "Я очень благодарен судьбе, которая дала мне возможность поработать 10 месяцев с очень крутыми, настоящими специалистами в МОН.

Заявление уже написал, впереди много работы".

Детали: Он просит людей не волноваться, если в министерстве будут происходить изменения: "Если откатят что-то (в чем я очень сильно сомневаюсь), поверьте, мы сделали это за полгода, то в следующий раз сделаем за 3 месяца".

Предыстория: 25 июня Кабмин назначил бывшего "регионала", ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполнителем обязанностей министра образования.

Заместитель председателя партии "Голос" Инна Совсун, реагируя на его назначение, зарегистрировала в Раде законопроект, запрещающий занимать должности в правительстве и на госслужбе лицам, в диссертациях которых официально обнаружили плагиат.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровМинобразованияувольнение
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