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В Україні розгортають лікарні другої хвилі через антирекорди COVID-19

Четвер, 25 червня 2020, 22:15
В Україні розгортають лікарні другої хвилі через антирекорди COVID-19

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні починають розгортати лікарні другої хвилі для приймання хворих на коронавірус.

Джерело: Шмигаль у Telegram

Пряма мова Шмигаля: "Розпочинаємо розгортати лікарні другої хвилі для приймання хворих на коронавірус. Сьогодні зафіксований черговий антирекорд — майже тисяча нових випадків. Завантаженість лікарень значно збільшилася.

Це означає, що ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності".

Деталі: Медики повідомили Шмигалю, що причиною антирекордів є те, що люди перестали дотримуватись обмежень, а місцева влада не наважується ці обмеження посилювати.

Нагадаємо: Станом на ранок 25 червня в Україні підтвердили понад 40 тисяч заражень, з яких померло 1067 людей.

Київська школа економіки вважає, загальна кількість випадків нині складає близько 150 000 осіб проти 40 000 офіційно підтверджених.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: Шмигаль карантинкоронавірусепідемія
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