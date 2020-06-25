В Украине разворачивают больницы второй волны через антирекорды COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине начинают разворачивать больницы второй волны для приема больных на коронавирус.

Источник: Шмыгаль в Telegram

Прямая речь Шмыгаля "Начинаем разворачивать больницы второй волны для приема больных на коронавирус. Сегодня зафиксирован очередной антирекорд - почти тысяча новых случаев. Загруженность больниц значительно увеличилось.

Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости".

Детали: Медики сообщили Шмыгалю, что причиной антирекордов является то, что люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти не решаются эти ограничения усиливать.

Напомним: По состоянию на утро 25 июня в Украине подтвердили более 40 тысяч заражений, из которых умерло 1067 человек.

Киевская школа экономики считает, что общее количество случаев в настоящее время составляет около 150 000 человек против 40 000 официально подтвержденных.

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