Силовики затримали голову Кіровоградської ОДА: підозрюють у вимаганні майже 2 млн
Служба безпеки України спільно з НАБУ під процесуальним керівництвом САП задокументувала голову однієї з обласних держадміністрацій та посадовця цієї ж ОДА на вимаганні грошей з керівників деяких контролюючих структур регіону.
Джерело: пресслужба СБУ, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах
Деталі: За даними УП – затриманим є голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь.
За версією досудового слідства, керівник ОДА планував незаконно отримати від регіонального представництва державного органу в області 1,8 мільйонів гривень.
Оперативники спецслужби задокументували отримання посередником першої частини неправомірної вигоди у розмірі 100 тисяч гривень у червні 2020 року.
Правоохоронці зазначають, що керівника ОДА разом із спільником було затримано під час передачі другого "траншу" у сумі 250 тисяч гривень.
Тривають процесуальні дії. Голову ОДА та його посадовця цієї ж ОДА, затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Що було раніше: 25 червня Кабінет міністрів погодив відставку Балоня з поста голови Кіровоградської обласної держадміністрації.