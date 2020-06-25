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Силовики затримали голову Кіровоградської ОДА: підозрюють у вимаганні майже 2 млн

Четвер, 25 червня 2020, 23:44
СБУ

Служба безпеки України спільно з НАБУ під процесуальним керівництвом САП задокументувала голову однієї з обласних держадміністрацій та посадовця цієї ж ОДА на вимаганні грошей з керівників деяких контролюючих структур регіону.

Джерело: пресслужба СБУ, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними УП – затриманим є голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь.

За версією досудового слідства, керівник ОДА планував незаконно отримати  від регіонального представництва державного органу в області 1,8 мільйонів гривень.

Оперативники спецслужби задокументували отримання посередником першої частини неправомірної вигоди у розмірі 100 тисяч гривень у червні 2020 року.

Правоохоронці зазначають, що керівника ОДА разом із спільником було затримано під час передачі другого "траншу" у сумі 250 тисяч гривень.

Тривають процесуальні дії. Голову ОДА та його посадовця цієї ж ОДА, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

 

Що було раніше: 25 червня Кабінет міністрів погодив відставку Балоня з поста голови Кіровоградської обласної держадміністрації.

Українська правда
Теми: СБУНАБУАнтикорупційна прокуратура


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