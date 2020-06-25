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Силовики задержали председателя Кировоградской ОГА: подозревают в вымогательстве почти 2 млн

Четверг, 25 июня 2020, 23:44

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП задокументировала голову одной из областных госадминистраций и должностного лица этой же ОГА на вымогательстве денег из руководителей некоторых контролирующих структур региона.

Источник: пресс-служба СБУ, информированный источник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным УП - задержанным является Андрей Балонь.

По версии предварительного следствия, руководитель ОГА планировал незаконно получить от регионального представительства государственного органа в области 1,8 млн гривен.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение посредником первой части неправомерной выгоды в размере 100 000 гривен в июне 2020 года.

Правоохранители отмечают, что руководителя ОГА вместе с сообщником были задержаны во время передачи второго "транша" в сумме 250 000 гривен.

Продолжаются процессуальные действия. Председателя ОГА и его должностного лица этой же ОГА, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

Что было раньше: 25 июня Кабинет министров согласовал отставку Балоня с поста председателя Кировоградской областной госадминистрации.

Украинская правда
Темы: СБУНАБУАнтикоррупционная прокуратура


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