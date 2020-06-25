Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силовики задержали председателя Кировоградской ОГА: подозревают в вымогательстве почти 2 млн

Четверг, 25 июня 2020, 23:44
Силовики задержали председателя Кировоградской ОГА: подозревают в вымогательстве почти 2 млн

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП задокументировала голову одной из областных госадминистраций и должностного лица этой же ОГА на вымогательстве денег из руководителей некоторых контролирующих структур региона.

Источник: пресс-служба СБУ, информированный источник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным УП - задержанным является Андрей Балонь.

 

По версии предварительного следствия, руководитель ОГА планировал незаконно получить от регионального представительства государственного органа в области 1,8 млн гривен.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение посредником первой части неправомерной выгоды в размере 100 000 гривен в июне 2020 года.

 

Правоохранители отмечают, что руководителя ОГА вместе с сообщником были задержаны во время передачи второго "транша" в сумме 250 000 гривен.

Продолжаются процессуальные действия.

 

Председателя ОГА и его должностного лица этой же ОГА, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

 

Что было раньше: 25 июня Кабинет министров согласовал отставку Балоня с поста председателя Кировоградской областной госадминистрации.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУНАБУАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
СБУ
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Последние новости
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
Все новости...
Реклама: