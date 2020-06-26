У Міністра фінансів Мексики діагностували COVID-19

Міністр фінансів Мексики Артуро Еррера захворів на COVID-19.

Джерело: міністр в Twitter

Пряма мова: "Мені тільки що повідомили про позитивний результат мого тесту на COVID-19. З'явилися незначні симптоми".

Деталі: В Мексиці коронавірус діагностували у понад 202 тисяч осіб, померло більш ніж 25 000 пацієнтів.

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