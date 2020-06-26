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У Міністра фінансів Мексики діагностували COVID-19

П'ятниця, 26 червня 2020, 05:58

Міністр фінансів Мексики Артуро Еррера захворів на COVID-19.

Джерело: міністр в Twitter

Пряма мова: "Мені тільки що повідомили про позитивний результат мого тесту на COVID-19. З'явилися незначні симптоми".

Деталі: В Мексиці коронавірус діагностували у понад 202 тисяч осіб, померло більш ніж 25 000 пацієнтів.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • У світі вже майже 10 мільйонів діагностованих випадків COVID-19
  • Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворювання.

Теми: коронавірус


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