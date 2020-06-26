У Міністра фінансів Мексики діагностували COVID-19
П'ятниця, 26 червня 2020, 05:58
Міністр фінансів Мексики Артуро Еррера захворів на COVID-19.
Джерело: міністр в Twitter
Пряма мова: "Мені тільки що повідомили про позитивний результат мого тесту на COVID-19. З'явилися незначні симптоми".
Деталі: В Мексиці коронавірус діагностували у понад 202 тисяч осіб, померло більш ніж 25 000 пацієнтів.
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Нагадаємо:
- У світі вже майже 10 мільйонів діагностованих випадків COVID-19
- Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворювання.