У Министра финансов Мексики диагностировали COVID-19

Министр финансов Мексики Артуро Эррера заболел COVID-19.

Источник: министр в Twitter

Прямая речь: "Мне только что сообщили о положительном результате моего теста на COVID-19. Появились незначительные симптомы".

Детали: В Мексике коронавирус диагностировали у более 202 тысяч человек, умерло более 25 000 пациентов.

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