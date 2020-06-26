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У Министра финансов Мексики диагностировали COVID-19

Пятница, 26 июня 2020, 05:58
У Министра финансов Мексики диагностировали COVID-19

Министр финансов Мексики Артуро Эррера заболел COVID-19.

Источник: министр в Twitter

Прямая речь: "Мне только что сообщили о положительном результате моего теста на COVID-19. Появились незначительные симптомы".

Детали: В Мексике коронавирус диагностировали у более 202 тысяч человек, умерло более 25 000 пациентов.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • У світі вже майже 10 мільйонів діагностованих випадків COVID-19
  • Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворювання.

Темы: коронавирус
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