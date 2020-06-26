У Министра финансов Мексики диагностировали COVID-19
Пятница, 26 июня 2020, 05:58
Министр финансов Мексики Артуро Эррера заболел COVID-19.
Источник: министр в Twitter
Прямая речь: "Мне только что сообщили о положительном результате моего теста на COVID-19. Появились незначительные симптомы".
Детали: В Мексике коронавирус диагностировали у более 202 тысяч человек, умерло более 25 000 пациентов.
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Нагадаємо:
- У світі вже майже 10 мільйонів діагностованих випадків COVID-19
- Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворювання.