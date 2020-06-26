Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Карпати сунуть грози: річки знову вийдуть з берегів

П'ятниця, 26 червня 2020, 11:05

Синоптики попередили, що 26 червня у Карпатському регіоні пройдуть грози, подекуди град та шквали, очікується підйом рівня води у річках.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "За інформацією Українського гідрометцентру 26 червня в Карпатському регіоні грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с".

Деталі: Крім того, за даними синоптиків, 26-28 червня на рiчках басейну Прип’ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,1-0,7 м над рiвнями на 08 год 24 червня.

Мiсцями можливе подальше затоплення заплав, досягнення вiдмiтки початкового затоплення пасовищ, сiнокосiв бiля смт Любешiв.

26 червня, внаслідок проходження паводкової хвилі, на річці Тиса очікуються підвищення рівнів води бiля міста Чоп на 1,2 -1,7м над рiвнями на 8 годину 25 червня, з виходом води на заплаву.

26 червня у верхів’ї Днiстровського водосховища бiля с.Рухотин (Хотинський р-н Чернiвецької обл.) очiкується добiгання паводкової хвилi iз затопленням заплави, с/г угiдь, часткове затоплення прирiчкової iнфраструктури.

26-27 червня, в результаті проходження високого дощового паводку рівень води Дністра утримуватиметься на небезпечних відмітках початкового затоплення ділянок прилеглих до русла річки та може досягнути небезпечних позначок затоплення об’єктів у районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль (Вінницька обл.) та окремих населених пунктів у Вінницькій області.

27-29 червня, внаслідок проходження дощового паводку на р.Дністер біля с.Маяки очікується підйом рівнів води на 0,2-0,5 м, внаслідок цього можливий вихід води заплаву, затоплення траси Одеса-Рені, городів та господарських об’єктів в с.Яськи, м.Біляївка (Одеська область).

Українська правда
Теми: Карпатипогода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото Перший після карантину чартер з туристами вилетів із Києва

"Голос" забрав у Вакарчука депутатський мандат

Журналісти підрахували багатства Медведчука в окупованому Криму

Пошкоджений вибухом будинок на Позняках повністю демонтують

Кличко: Ми все ближче до повернення суворого карантину

таблицяУкраїнці оцінили перший рік президентства Зеленського

Усі новини...
Карпати
В IKEA відреагували на звинувачення щодо незаконної вирубки українського лісу
Західна Україна у воді. Чому вирубка лісів у Карпатах – не єдина причина затоплених будинків, пояснює еколог
Синоптик розповіла про причини повені на Західній Україні
Останні новини
16:17
До учасника акції проти призначення Шкарлета очільником МОН приходила СБУ
16:02
СБУ викрила виробництво антисептиків сумнівної якості більш ніж на мільйон
16:02
У київському метро людей закликали знімати маски
15:57
Банк "Південний" планує укласти процентний своп із НБУ на 12 мільярдів
15:53
У США рекордний приріст нових випадків коронавірусу: майже 40 тисяч за добу
15:51
Вінниця посилює карантин для ресторанів і нічних клубів
15:33
фото Перший після карантину чартер з туристами вилетів із Києва
15:32
У НАБУ відреагували на закриття Венедіктовою справи Бахматюка
15:30
Лукашенко збирається змінити конституцію Білорусі
15:29
Ціни на автогаз у роздріб припинили зростання
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!