На Карпаты идут грозы: реки снова выйдут из берегов

Синоптики предупредили, что 26 июня в Карпатском регионе пройдут грозы, местами град и шквалы, ожидается подъем уровня воды в реках.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По информации Украинского гидрометцентра 26 июня в Карпатском регионе грозы, днем ​​местами град и шквалы 15-20 м/с".

Детали: Кроме того, по данным синоптиков, 26-28 июня на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,7 м над уровнями на 08 ч. 24 июня.

Местами возможно дальнейшее затопление заводей, достижения отметки начального затопления пастбищ, сенокосов возле пгт Любешов.

26 июня, в результате прохождения паводковой волны на реке Тиса ожидаются повышение уровней воды возле города Чоп на 1,2 -1,7м над уровнями на 8:00 25 июня, с выходом воды на пойму.

26 июня в верховье Днестровского водохранилища возле с.Рухотин (Хотинский р-н Черновицкой обл.) ожидается добегание паводковой волны с затоплением поймы, с/х угодий, частичное затопление при речных инфраструктуры.

26-27 июня, в результате прохождения высокого дождевого паводка уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский будет удерживаться на опасных отметках начального затопления участков прилегающих к руслу реки и может достичь опасных отметок затопления объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь (Винницкая обл.) и отдельных населенных пунктов в Винницкой области.

27-29 июня, в результате прохождения дождевого паводка на Днестре у с.Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5 м, в результате этого возможен выход воды пойму, затопление трассы Одесса-Рени, огородов и хозяйственных объектов, объектов в с.Яськы, г.Беляевка (Одесская область).