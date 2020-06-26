У Києві антирекорд хворих на коронавірус - 115 людей, один померлий

Мер столиці Віталій Кличко каже, що за минулу добу захворювання на коронавірус виявили в 115 киян, одна людина померла.

Джерело: очільник міста під час онлайн пресконференції. 26 червня

Пряма мова: "Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 115 людей (за даними РНБО – 113 –ред.). Захворіли, зокрема, і 9 медиків. Один випадок – летальний. Одужали за добу 17 людей".

Деталі: Серед тих, що захворіли: 58 жінок віком від 19-ти до 85-ти років та дівчинка, якій 4 роки. 49 чоловіків віком від 18-ти до 78-ми років і семеро хлопчиків, від 3 до 15-ти років.

До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 19. У Дніпровському та Оболонському – по 18. Та в Деснянському районі – 15 випадків.

На сьогодні в столиці вже 4724 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Усього від коронавірусу померли 102 мешканці Києва, подолали коронавірус 1490 киян.