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В Киеве антирекорд больных коронавирусом - 115 человек, один скончался

Пятница, 26 июня 2020, 12:14

Мэр столицы Виталий Кличко говорит, что за минувшие сутки заболевание коронавирусом обнаружили у 115 киевлян, один человек умер.

Источник: глава города во время онлайн пресс-конференции 26 июня

Прямая речь: "Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 115 человек (по данным СНБО - 113 -ред.). Заболели в том числе и 9 медиков. Один случай - летальный. Выздоровели за сутки 17 человек".

Детали: Среди заболевших 58 женщин в возрасте от 19-ти до 85-ти лет и девочка, которой 4 года. 49 мужчин в возрасте от 18 до 78-ми лет и семь мальчиков, от 3 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализированы 25 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 19. В Днепровском и Оболонском - по 18, в Деснянском районе - 15 случаев.

На сегодня в столице уже 4724 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего от коронавируса умерли 102 жителя Киева, преодолели коронавирус 1490 киевлян.

 

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев


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