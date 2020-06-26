У столиці спалах COVID-19 на троєщинському ринку

На троєщинському речовому ринку у Києві зафіксували спалах коронавірусу – COVID-19 виявили у 5 торговців.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-пресконференції 26 червня

Пряма мова: "Спалах коронавірусу зафіксований на речовому ринку "Троєщина". Там підтвердили захворювання у 5 працівників. Вони лікуються зараз на самоізоляції".

Деталі: За словами Кличка, наразі Держпродспоживслужба визначає коло контактних осіб, а комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про можливості подальшої роботи ринку.

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