У столиці спалах COVID-19 на троєщинському ринку
П'ятниця, 26 червня 2020, 12:14
На троєщинському речовому ринку у Києві зафіксували спалах коронавірусу – COVID-19 виявили у 5 торговців.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-пресконференції 26 червня
Пряма мова: "Спалах коронавірусу зафіксований на речовому ринку "Троєщина". Там підтвердили захворювання у 5 працівників. Вони лікуються зараз на самоізоляції".
Деталі: За словами Кличка, наразі Держпродспоживслужба визначає коло контактних осіб, а комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про можливості подальшої роботи ринку.
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Передісторія:
- За минулу добу захворювання на коронавірус виявили у 115 киян, одна людина померла. Загалом у столиці вже 4724 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Усього від коронавірусу померли 102 мешканці Києва, подолали коронавірус 1490 киян.
Ірина Балачук, УП