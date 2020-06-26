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У столиці спалах COVID-19 на троєщинському ринку

П'ятниця, 26 червня 2020, 12:14
У столиці спалах COVID-19 на троєщинському ринку
Фото kyivmaps.com

На троєщинському речовому ринку у Києві зафіксували спалах коронавірусу – COVID-19 виявили у 5 торговців.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-пресконференції 26 червня  

Пряма мова: "Спалах коронавірусу зафіксований на речовому ринку "Троєщина". Там підтвердили захворювання у 5 працівників. Вони лікуються зараз на самоізоляції".

Деталі: За словами Кличка, наразі Держпродспоживслужба визначає коло контактних осіб, а комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про можливості подальшої роботи ринку.

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Передісторія: 

  • За минулу добу захворювання на коронавірус виявили у 115 киян, одна людина померла. Загалом у столиці вже 4724 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Усього від коронавірусу померли 102 мешканці Києва, подолали коронавірус 1490 киян.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкоронавірус
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