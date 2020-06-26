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В столице вспышка COVID-19 на троещинском рынке

Пятница, 26 июня 2020, 12:14
В столице вспышка COVID-19 на троещинском рынке
Фото kyivmaps.com

На троещинском вещевом рынке в Киеве зафиксировали вспышку коронавируса – COVID-19 обнаружили у 5 торговцев.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-пресс-конференции 26 июня

Прямая речь: "Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили заболевание у 5 работников. Они лечатся сейчас на самоизоляции".

Детали: По словам Кличко, пока Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц, а комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка.

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Предыстория: 

  • За минувшие сутки заболевание коронавирусом обнаружили у 115 киевлян, один человек умер. Всего в столице уже 4724 подтвержденных случая заболевания COVID-19. От коронавируса умерли 102 жителя Киева, преодолели коронавирус 1490 киевлян.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Киевкоронавирус
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