В столице вспышка COVID-19 на троещинском рынке
Пятница, 26 июня 2020, 12:14
На троещинском вещевом рынке в Киеве зафиксировали вспышку коронавируса – COVID-19 обнаружили у 5 торговцев.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-пресс-конференции 26 июня
Прямая речь: "Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили заболевание у 5 работников. Они лечатся сейчас на самоизоляции".
Детали: По словам Кличко, пока Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц, а комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка.
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Предыстория:
- За минувшие сутки заболевание коронавирусом обнаружили у 115 киевлян, один человек умер. Всего в столице уже 4724 подтвержденных случая заболевания COVID-19. От коронавируса умерли 102 жителя Киева, преодолели коронавирус 1490 киевлян.
Ирина Балачук, УП