В столице вспышка COVID-19 на троещинском рынке

На троещинском вещевом рынке в Киеве зафиксировали вспышку коронавируса – COVID-19 обнаружили у 5 торговцев.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-пресс-конференции 26 июня

Прямая речь: "Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили заболевание у 5 работников. Они лечатся сейчас на самоизоляции".

Детали: По словам Кличко, пока Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц, а комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка.

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