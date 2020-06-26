Громадянин Іраку помер у Харкові, бо у "швидкій" не було дифібрилятора – голова ОДА

29-річний громадянин Іраку, який помер на футбольному полі у Харкові, загинув через те, що у машині швидкої допомоги, яка прибула на виклик, не було дифібрилятора.

Джерело: голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер у Telegram

Пряма мова: "Хочу зробити публічну заяву з питання Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Позавчорашня трагедія біля стадіону "Металіст", смерть 29-річного іракця, котрий загинув через те, що в швидкій не виявилося дефібрилятора, показала, що точка неповернення пройдена. Ситуація в Центрі екстреної меддопомоги зайшла в глухий кут".

Деталі: За словами Кучера, упродовж останніх місяців із різних джерел він "отримував безліч негативної інформації про методи керівництва Віктора Забашти, і вона разюче відрізнялася від тієї картини, котру надавало керівництво Центру".

Водночас він додав, що "смерть іноземного громадянина, у котрого було б більше шансів вижити, якби в швидкій було необхідне обладнання, стала останньою краплею".

Наразі, за словами голови ОДА, влада "готова виправляти ці помилки".

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Зокрема Кучер "наполегливо пропонує" Харківській обласній раді звільнити Забашту з посади керівника Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф через невідповідність займаній посаді.

Він також запропонував Забашті самому "покласти заяву про звільнення".

Кучер додав, що доручить проінспектувати весь автопарк швидкої допомоги на предмет його укомплектованості, а також проситиме облраду створити робочу групу щодо Центру екстреної допомоги.

Що було раніше: 24 червня у Харкові під час гри у футбол на тренувальному полі стало зле 29-річному громадянину Іраку, внаслідок чого іноземець помер.