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Гражданин Ирака умер в Харькове, потому что в "скорой" не было дифибриллятора – глава ОГА

Пятница, 26 июня 2020, 14:50
Гражданин Ирака умер в Харькове, потому что в скорой не было дифибриллятора – глава ОГА
Фото с Facebook Кучера

29-летний гражданин Ирака, который умер на футбольном поле в Харькове, погиб из-за того, что в машине скорой помощи, прибывшей на вызов, не было дифибриллятора.

Источник: председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в Telegram

Прямая речь: "Хочу сделать публичное заявление по вопросу Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Позавчерашняя трагедия возле стадиона "Металлист", смерть 29-летнего иракца, погибшего из-за того, что в скорой не оказалось дефибриллятора, показала, что точка невозврата пройдена. Ситуация в Центре экстренной медпомощи зашла в тупик".

Детали: По словам Кучера, на протяжении последних месяцев из разных источников он "получал множество негативной информации о методах руководства Виктора Забашты, и она разительно отличалась от той картины, которую предоставляло руководство Центра".

При этом он добавил, что "смерть иностранного гражданина, у которого было бы больше шансов выжить, если бы в скорой было необходимое оборудование, стала последней каплей".

Сейчас, по словам председателя ОГА, власть "готова исправлять эти ошибки".

В частности, Кучер "настойчиво предлагает" Харьковскому областному совету уволить Забашту с должности руководителя Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф из-за несоответствия занимаемой должности.

Он также предложил Забаште самому "положить заявление об увольнении".

Кучер добавил, что поручит проинспектировать весь автопарк скорой помощи на предмет его укомплектованности, а также будет просить облсовет создать рабочую группу по Центру экстренной помощи.

Что было раньше: 24 июня в Харькове во время игры в футбол на тренировочном поле стало плохо 29-летнему гражданину Ирака, в результате чего иностранец умер.

Украинская правда

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Темы: Харьковмедицина
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