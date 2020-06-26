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Шарія викликають на допит у Київ у справі про "відмивання грошей"

П'ятниця, 26 червня 2020, 14:52

Державна фіскальна служба викликає блогера Анатолія Шарія, який отримав політичний притулок в Європі, на допит у провадження, відкритому за заявою іншого блогера Сергія Іванова.

Джерело: повідомлення ДФС, Facebook-сторінки Шарія і Іванова

Деталі: У повістці вказується, що Шарія викликають на допит у якості свідка на 3 липня  о 10.00 годині за адресою Київ, Львівська площа, 8, кабінет 805.

Допит повинен відбутися у кримінальному провадженні відкритому 2 червня за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Блогер Сергій Іванов писав 19 червня, що це провадження відкрите за його заявою. Він стверджує, що через партію Шарія відмивалися гроші.

Пряма мова Іванова: "Слідство муситиме перевірити фінансову дисципліну т.з. партії, прозорість розрахунків за товари та послуги, законність та способи оплати праці etc. В результаті цих заходів фігуранти отримають відповідні процесуальні статуси".

Деталі: Водночас Шарій написав, що за цим провадженням стоїть "беспредельщик з Банкової".

Передісторія:

  • У травні партія Шарія подала судовий позов до Нацагентства із запобігання корупції з вимогою надати політичній силі державне фінансування у розмірі понад 3,2 млн грн.

Українська правда
Теми: грошікриміналінтернет


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