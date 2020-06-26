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Шария вызывают на допрос в Киев в деле об "отмывании денег"

Пятница, 26 июня 2020, 14:52

Государственная фискальная служба вызывает блогера Анатолия Шария, который получил политическое убежище в Европе, на допрос по производству, открытому по заявлению другого блогера Сергея Иванова.

Источник: сообщение ДФС, Facebook-страницы Шария и Иванова

Детали: В повестке указывается, что Шария вызывают на допрос в качестве свидетеля на 3 июля в 10.00 по адресу Киев, Львовская площадь, 8, кабинет 805.

Допрос должен состояться в уголовном производстве открытом 2 июня за признаками уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Блогер Сергей Иванов писал 19 июня, что это производство открыто по его заявлению. Он утверждает, что через партию Шария отмывались деньги.

Прямая речь Иванова: "Следствие должно будет проверить финансовую дисциплину т.н. партии, прозрачность расчетов за товары и услуги, законность и способы оплаты труда etc. В результате этих мероприятий фигуранты получат соответствующие процессуальные статусы".

Детали: В то же время Шарий написал, что за этим производством стоит "беспредельщик с Банковой".

Предыстория:

  • В мае партия Шария подала судебный иск к Нацагентства по предупреждению коррупции с требованием предоставить политической силе государственное финансирование в размере более 3,2 млн грн.

Темы: деньгикриминалинтернет


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