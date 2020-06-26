СМИ: У Кличко отдают тендеры компаниям с орбит "смотрящего" за столицей

Компании, связанные с Денисом Комарницким, в последние годы регулярно получали в Киеве большие подряды на строительства и реконструкции от коммунальных предприятий, а сам Комарницкий теперь вовлечен в мэрскую кампанию "слуги народа" Николая Тищенко.

Источник: Bihus.Info со ссылкой на документы, предоставленные нардепом Гео Леросом, и на свои источники

Детали: Народный депутат Гео Лерос передал журналистам Bihus.Info копии документов, которые "могли находиться на компьютере офиса так называемого "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого", где в октябре 2019 года силовики провели обыски.

Среди документов – "меморандумы" и "понятийные соглашения". Основными фигурантами в документах выступают Денис Комарницкий – соратник экс-мера Киева Леонида Черновецкого, которого сейчас СМИ называют "смотрящим" по Киеву, его "предшественник", соратник и сейчас нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, сын экс-мера Степан Черновецкий и другие известные застройщики.

Среди файлов есть табличка с перечнем из 38 компаний, которые "вероятно контролируются Денисом Комарницким и записаны на подставных лиц, которые в этой табличке обозначены как "наши".

Kyiv Zabudova 06 08 2019 (PDF)

Kyiv Zabudova 06 08 2019 (Text) ​

В этот перечень внесен ряд компаний, которые за последние 4 года регулярно получали от коммунальных предприятий Киева большие подряды на строительства и реконструкции, фактически монополизировав право на получение этих подрядов от "Спецжилфонда", "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Дирекции дорожно-транспортных сооружений".

В целом компании с "флешки" за последние 4 года получили от киевских коммунальщиков подрядов почти 13 млрд гривен.

Компания "Эко-Строй-Трейд" в 2017 году выиграла тендер на более 6 млрд гривен на достройку Подольско-Воскресенского моста.

Эта компания оформлена на подставное лицо, ее связывали с нынешним заместителем мэра, а в то время директором КП "Спецжитлофонд" Вячеславом Непопом. Совладельцем "Эко-Строй-Трейд" является Максим Половко. В упомянутом документе он обозначен как "наш". Ранее Половко проживал в киевской квартире, принадлежащей жене Дениса Комарницкого.

В одной из "понятиек" по "Эко-Строй-Трейд" говорится, что в 2018 году Комарницкий вероятно намеревался передать "Эко-Строй-Трейд" Вадиму Столару и скандальному экс-нардепу и застройщику Максиму Микитасю. Последние должны были способствовать выигрышам другими компаниями Комарницкого в киевских тендерах.

В файле содержится перечень тендеров, которые нужно было "выиграть". Выборочная проверка показала, что в дальнейшем киевские коммунальщики объявляли именно эти торги – и победы доставались компаниям с орбиты Комарницкого.

В перечне компаний также является "Варда Спецстрой Монтаж". Ее номинальный владелец маркирован как "наш". Эта фирма за последние годы получила от киевских коммунальщиков подряды почти 2 млрд грн.

Еще одна фирма с "флешки" Комарницкого – "Скайбуд Групп", которая на тех же коммунальных подрядах получила более миллиарда гривен.

Фирмы "БК Роял Хаус" нет в таблице, но ее основатель Александр Степенко значится там как "наш". Фирма, которую СМИ связывали с орбитой олигарха Игоря Коломойского, всего за год "натендерила" почти 1,3 млрд грн. Нынешний "бенефициар" компании – партнер брата Степенко в другой фирме.

Упомянутые компании в течение нескольких лет "приходили" на тендеры как "прокладки" и создавали "конкуренцию", поочередно забирая подряды на стройки, ремонты и реконструкции объектов.

Другие подробности: Бывшего соратника Леонида Черновецкого Дениса Комарницкого стали называть "новым смотрящим" по Киеву осенью 2019-го.

По данным источников журналиста Дениса Бигуса, вероятный союз Виталия Кличко и Андрея Ермака в противостоянии с Андреем Богданом мог привести к росту влияния Комарницкого в Киеве. Теперь он якобы привлечен к предвыборной кампании нардепа и ресторатора Николая Тищенко, которого считают протеже Ермака.

Полученные журналистами документы "могут свидетельствовать о сотрудничестве Комарницкого и его людей с окружением нардепа и кандидата в мэры Киева Николая Тищенко и с орбитой еще одного кандидата в мэры, уже от "Батькивщины", Виталия Нестора".

Имя Кличко в документах отсутствует, но периодически в "понятийках" упоминается возможность "обеспечение политической поддержки мэра".

В черновике "понятийки" от мая 2018 года говорится о 230 гектарах возле музея "Пирогово" в Киеве под строительство жилых комплексов. Среди сторон в сделке: Андрей Иванов – бизнес-партнер бизнесмена Василия Хмельницкого, Степан Черновецкий – сын экс-мера, Вадим Столар – бывший депутат Киевсовета, а ныне нардеп от ОПЗЖ, бизнесмен.

Последний за 15 млн долл. должен был обеспечить решение Киевсовета о разрешении строить многоэтажки, выдачу градостроительных условий, сниженные арендные ставки на землю. Ведь окружения Черновецкого пыталось вывести этот земельный участок под строительство еще в 2007 году.

Мэр Киева Виталий Кличко в комментарии Bihus.Info заявил, что Комарницкого и Столара знает много лет, но не встречается с ними. Он заявил, что не знает, кто стоит за генподрядчиком строительства моста, и ему неизвестно о тендерных "успехах" отдельных компаний.

Прямая речь Кличко: "Лоббирование никакого я не делал, но если есть такие факты, я бы хотел, чтобы они однозначно были в правоохранительных органах, чтобы те могли дать выводы по этим вопросам".