Вінниця посилює карантин для ресторанів і нічних клубів

У Вінниці через збільшення кількості хворих на корона вірус обмежать години роботи ресторанів і розважальних закладів.

Джерело: Вінницька міська рада

Дослівно: "За останній тиждень у Вінниці зареєстровано 109 нових підтверджених випадків інфікування коронавірусом. При нормативному показнику – до 30. У зв’язку з цим, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вводить додаткові обмеження.

З 27 червня час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності, розташованих на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади обмежено до 23-ої години".

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