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Вінниця посилює карантин для ресторанів і нічних клубів

П'ятниця, 26 червня 2020, 15:51
Вінниця посилює карантин для ресторанів і нічних клубів

У Вінниці через збільшення кількості хворих на корона вірус обмежать години роботи ресторанів і розважальних закладів.

Джерело: Вінницька міська рада

Дослівно: "За останній тиждень у Вінниці зареєстровано 109 нових підтверджених випадків інфікування коронавірусом. При нормативному показнику – до 30. У зв’язку з цим, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вводить додаткові обмеження.

З  27 червня час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності, розташованих на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади обмежено до 23-ої години".

Передісторія:

  • 26 червня в Україні зафіксована найбільша кількість нових випадків зараження корона вірусом – 1109.

Українська правда
Теми: Вінницька областькарантин
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