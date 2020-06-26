Вінниця посилює карантин для ресторанів і нічних клубів
П'ятниця, 26 червня 2020, 15:51
У Вінниці через збільшення кількості хворих на корона вірус обмежать години роботи ресторанів і розважальних закладів.
Джерело: Вінницька міська рада
Дослівно: "За останній тиждень у Вінниці зареєстровано 109 нових підтверджених випадків інфікування коронавірусом. При нормативному показнику – до 30. У зв’язку з цим, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вводить додаткові обмеження.
З 27 червня час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності, розташованих на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади обмежено до 23-ої години".
Передісторія:
- 26 червня в Україні зафіксована найбільша кількість нових випадків зараження корона вірусом – 1109.
Українська правда