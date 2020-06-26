Винница усиливает карантин для ресторанов и ночных клубов

В Виннице из-за увеличения количества больных коронавирусом ограничат часы работы ресторанов и развлекательных заведений.

Источник: Винницкий городской совет

Дословно: "За последнюю неделю в Виннице зарегистрировано 109 новых подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. При нормативном показателе - до 30. В связи с этим, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вводит дополнительные ограничения.

С 27 июня работе заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности, расположенных на территории городской объединенной территориальной общины ограничено до двадцать трех часов".

Предыстория: