Україна попросила допомоги у НАТО через потоп на заході

Євроатлантичний центр координації реагування на катастрофи отримав запит від України про надання допомоги у ліквідації наслідків повені у західних областях країни.

Джерело: пресслужба НАТО

Дослівно: "25 червня Євроатлантичний центр координації реагування на катастрофи отримав запит на міжнародну допомогу від України. Масштабна повінь у Західній Україні спричинила велику шкоду для критично важливої інфраструктури та несе загрозу життю людей.

До цього часу в результаті повені було зруйновано 110 км дорожньої інфраструктури і 90 мостів".

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