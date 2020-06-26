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Україна попросила допомоги у НАТО через потоп на заході

П'ятниця, 26 червня 2020, 16:29

Євроатлантичний центр координації реагування на катастрофи отримав запит від України про надання допомоги у ліквідації наслідків повені у західних областях країни.

Джерело: пресслужба НАТО

Дослівно: "25 червня Євроатлантичний центр координації реагування на катастрофи отримав запит на міжнародну допомогу від України. Масштабна повінь у Західній Україні спричинила велику шкоду для критично важливої інфраструктури та несе загрозу життю людей.

До цього часу в результаті повені було зруйновано 110 км дорожньої інфраструктури і 90 мостів".

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Нагадаємо:

  • За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на заході України у 2020 році перевищує масштаби стихійного лиха 2008 року.
  • За офіційними даними, у червні 2020 року випала понаднормова кількість опадів.  Внаслідок повені є загиблі, підтоплено десятки тисяч житлових будинків, тільки на Прикарпатті зруйновано та пошкоджено понад 700 кілометрів доріг та майже двісті мостів, знищено понад 4 тисячі метрів берегоукріплення.

Українська правда
Теми: НАТОУкраїнаводапогода


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