Украина попросила помощи у НАТО из-за потопа на западе

Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы получил запрос от Украины о предоставлении помощи в ликвидации последствий наводнения в западных областях страны.

Источник: пресс-служба НАТО

Дословно: "25 июня Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы получил запрос на международную помощь от Украины. Огромные наводнения в Западной Украине нанесли значительный ущерб критически важной инфраструктуре и угрожают жизни людей.

До настоящего времени в результате наводнения было разрушено 110 км дорожной инфраструктуры и 90 мостов".

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Напомним: