Украина попросила помощи у НАТО из-за потопа на западе
Пятница, 26 июня 2020, 16:29
Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы получил запрос от Украины о предоставлении помощи в ликвидации последствий наводнения в западных областях страны.
Источник: пресс-служба НАТО
Дословно: "25 июня Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы получил запрос на международную помощь от Украины. Огромные наводнения в Западной Украине нанесли значительный ущерб критически важной инфраструктуре и угрожают жизни людей.
До настоящего времени в результате наводнения было разрушено 110 км дорожной инфраструктуры и 90 мостов".
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Напомним:
- По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, потоп на западе Украины в 2020 году превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.
- В июне 2020 года выпала большое количество осадков, превышающее месячную норму. В результате наводнения есть погибшие, подтоплены десятки тысяч жилых домов, только на Прикарпатье разрушено и повреждено более 700 километров дорог и почти двести мостов, уничтожено свыше 4000 метров берегоукрепления.