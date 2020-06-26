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Украина попросила помощи у НАТО из-за потопа на западе

Пятница, 26 июня 2020, 16:29

Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы получил запрос от Украины о предоставлении помощи в ликвидации последствий наводнения в западных областях страны.

Источник: пресс-служба НАТО

Дословно: "25 июня Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы получил запрос на международную помощь от Украины. Огромные наводнения в Западной Украине нанесли значительный ущерб критически важной инфраструктуре и угрожают жизни людей.

До настоящего времени в результате наводнения было разрушено 110 км дорожной инфраструктуры и 90 мостов".

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Напомним: 

  • По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, потоп на западе Украины в 2020 году превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.
  • В июне 2020 года выпала большое количество осадков, превышающее месячную норму. В результате наводнения есть погибшие, подтоплены десятки тысяч жилых домов, только на Прикарпатье разрушено и повреждено более 700 километров дорог и почти двести мостов, уничтожено свыше 4000 метров берегоукрепления.

Темы: НАТОУкраинаводапогода


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