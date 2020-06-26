Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина попросила помощи у НАТО из-за потопа на западе

Пятница, 26 июня 2020, 16:29
Украина попросила помощи у НАТО из-за потопа на западе

Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы получил запрос от Украины о предоставлении помощи в ликвидации последствий наводнения в западных областях страны.

Источник: пресс-служба НАТО

Дословно: "25 июня Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы получил запрос на международную помощь от Украины. Огромные наводнения в Западной Украине нанесли значительный ущерб критически важной инфраструктуре и угрожают жизни людей.

До настоящего времени в результате наводнения было разрушено 110 км дорожной инфраструктуры и 90 мостов".

Читайте также: Западная Украина в воде. Почему вырубка лесов в Карпатах - не единственная причина затопленных домов, объясняет эколог

Напомним: 

  • По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, потоп на западе Украины в 2020 году превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.
  • В июне 2020 года выпала большое количество осадков, превышающее месячную норму. В результате наводнения есть погибшие, подтоплены десятки тысяч жилых домов, только на Прикарпатье разрушено и повреждено более 700 километров дорог и почти двести мостов, уничтожено свыше 4000 метров берегоукрепления.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОУкраинаводапогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
НАТО
Украина заслуживает членства в НАТО – Эрдоган
Члены НАТО согласились тратить на оборону от 2% ВВП – СМИ
НАТО готовит исключение для оборонных расходов Люксембурга – СМИ
Последние новости
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
Все новости...
Реклама: