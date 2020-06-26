Головний тренер "Волині" захворів на COVID-19

Головний тренер футбольного клубу першої ліги "Волинь" Андрій Тлумак захворів на коронавірус.

Джерело: сайт footboom.com

Пряма мова Тлумака: "Мені тяжко говорити. Чесно, мені дуже погано сьогодні. Так, це правда, що я хворію на коронавірус. Здав два тести, які виявилися позитивними. Знаходжусь на домашньому лікуванні".

Деталі: 23 червня футбольний клуб "Волинь" повідомляв, що в команді зафіксовано два випадки зараження COVID-19. При цьому серед футболістів команди випадків зараження коронавірусом не виявили.

Повідомлялося, що інфіковані в ФК здали повторні тести та дотримуються самоізоляції за медичними вимогами.

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