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Главный тренер "Волыни" заболел COVID-19

Пятница, 26 июня 2020, 18:02

Главный тренер футбольного клуба первой лиги "Волынь" Андрей Тлумак заболел на коронавирус.

Источник: сайт footboom.com

Прямая речь Тлумака: "Мне тяжело говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что я болею коронавирусом. Сдал два теста, которые оказались положительными. Нахожусь на домашнем лечении".

Детали: 23 июня футбольный клуб "Волынь" сообщал, что в команде зафиксировано два случая заражения COVID-19. При этом среди футболистов команды случаев заражения коронавирусом не обнаружили.

Сообщалось, что инфицированные в ФК сдали повторные тесты и придерживаются самоизоляции по медицинским требованиям.

Напомним: 

  • 2 июня футбольный клуб "Карпаты" сообщил, что вынужденно идет на карантин минимум на 2 недели в связи со вспышкой коронавируса среди игроков и персонала команды.
  • 16 июня львовский футбольный клуб "Карпаты" вышел из карантина.

Темы: коронавирусCovid-2019футбол


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