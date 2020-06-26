Главный тренер "Волыни" заболел COVID-19
Пятница, 26 июня 2020, 18:02
Главный тренер футбольного клуба первой лиги "Волынь" Андрей Тлумак заболел на коронавирус.
Источник: сайт footboom.com
Прямая речь Тлумака: "Мне тяжело говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что я болею коронавирусом. Сдал два теста, которые оказались положительными. Нахожусь на домашнем лечении".
Детали: 23 июня футбольный клуб "Волынь" сообщал, что в команде зафиксировано два случая заражения COVID-19. При этом среди футболистов команды случаев заражения коронавирусом не обнаружили.
Сообщалось, что инфицированные в ФК сдали повторные тесты и придерживаются самоизоляции по медицинским требованиям.
Напомним:
- 2 июня футбольный клуб "Карпаты" сообщил, что вынужденно идет на карантин минимум на 2 недели в связи со вспышкой коронавируса среди игроков и персонала команды.
- 16 июня львовский футбольный клуб "Карпаты" вышел из карантина.