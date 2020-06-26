Главный тренер "Волыни" заболел COVID-19

Главный тренер футбольного клуба первой лиги "Волынь" Андрей Тлумак заболел на коронавирус.

Источник: сайт footboom.com

Прямая речь Тлумака: "Мне тяжело говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что я болею коронавирусом. Сдал два теста, которые оказались положительными. Нахожусь на домашнем лечении".

Детали: 23 июня футбольный клуб "Волынь" сообщал, что в команде зафиксировано два случая заражения COVID-19. При этом среди футболистов команды случаев заражения коронавирусом не обнаружили.

Сообщалось, что инфицированные в ФК сдали повторные тесты и придерживаются самоизоляции по медицинским требованиям.

Напомним: