Через повені на Західній Україні СБУ завела справу за статтею "Екоцид"

Слідчі Служби безпеки України для встановлення всіх обставин, на які можливо вплинула діяльність та бездіяльність посадовців, розслідує причини руйнівних повеней на заході Україні за статтею "Екоцид" Кримінального кодексу.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Оперативники спецслужби зафіксували масове знищення рослинного світу, що, ймовірно, могло призвести до екологічної катастрофи. Служба передала в органи прокуратури матеріали щодо незаконної порубки лісів, неналежного здійснення лісогосподарської діяльності та невиконання заходів із охорони навколишнього природного середовища уповноваженими особами на території західних областей України".

Деталі: За офіційними даними, у червні 2020 року випала понаднормова кількість опадів. Внаслідок повені є загиблі, підтоплено десятки тисяч житлових будинків, тільки на Прикарпатті зруйновано та пошкоджено понад 700 кілометрів доріг та майже двісті мостів, знищено понад 4 тисячі метрів берегоукріплення.

В СБУ кажуть, що причини і передумови, які призвели до людських жертв, затоплення та підтоплення інфраструктури, споруд, угідь, домогосподарств, пошкодження руйнування та знищення об’єктів унаслідок випадання понаднормової кількості опадів наразі вивчаються.

За однією із версій слідства вони, ймовірно, можуть бути викликані незаконним веденням господарства, бездіяльністю відповідальних за природоохоронні заходи посадовців різних органів влади.

За цими фактами прокуратурою Івано-Франківської області розпочато кримінальне провадження за ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу.

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