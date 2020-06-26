Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Через повені на Західній Україні СБУ завела справу за статтею "Екоцид"

П'ятниця, 26 червня 2020, 18:42

Слідчі Служби безпеки України для встановлення всіх обставин, на які можливо вплинула діяльність та бездіяльність посадовців, розслідує причини руйнівних повеней на заході Україні за статтею "Екоцид" Кримінального кодексу.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Оперативники спецслужби зафіксували масове знищення рослинного світу, що, ймовірно, могло призвести до екологічної катастрофи. Служба передала в органи прокуратури матеріали щодо незаконної порубки лісів, неналежного здійснення лісогосподарської діяльності та невиконання заходів із охорони навколишнього природного середовища уповноваженими особами на території західних областей України". 

Деталі: За офіційними даними, у червні 2020 року випала понаднормова кількість опадів.  Внаслідок повені є загиблі, підтоплено десятки тисяч житлових будинків, тільки на Прикарпатті зруйновано та пошкоджено понад 700 кілометрів доріг та майже двісті мостів, знищено понад 4 тисячі метрів берегоукріплення.

В СБУ кажуть, що причини і передумови, які призвели до людських жертв, затоплення та підтоплення інфраструктури, споруд, угідь, домогосподарств, пошкодження руйнування та знищення об’єктів унаслідок випадання понаднормової кількості опадів наразі вивчаються.

За однією із версій слідства вони, ймовірно, можуть бути викликані незаконним веденням господарства, бездіяльністю відповідальних за природоохоронні заходи посадовців різних органів влади.  

За цими фактами прокуратурою Івано-Франківської області розпочато кримінальне провадження за ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу.

Читайте також: Західна Україна у воді. Чому вирубка лісів у Карпатах – не єдина причина затоплених будинків, пояснює еколог

Нагадаємо:

  • За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на заході України у 2020 році перевищує масштаби стихійного лиха 2008 року.

Українська правда
Теми: погодаСБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Херсонські ЗМІ влаштували флешмоб через те, що їх не пустили до Зеленського

фотоПорошенко заховав свої картини "за гратами" в музеї, куди знову приходило ДБР

фото Перший після карантину чартер з туристами вилетів із Києва

Лукашенко збирається змінити конституцію Білорусі

"Голос" забрав у Вакарчука депутатський мандат

Журналісти підрахували багатства Медведчука в окупованому Криму

Усі новини...
погода
Україна попросила допомоги у НАТО через потоп на заході
"Київстар" надав безкоштовний зв'язок абонентам у постраждалих від повені регіонах
На вихідні захід України знову накриють грози
Останні новини
20:24
"Укрпошта" відновила доставку пошти у західні області
20:16
Повінь на Прикарпатті зачепила вже 13 тисяч будинків – ОДА
20:00
Президент Сербії вважає, що його країна стане членом ЄС до 2026 року
19:42
Херсонська ОДА відповіла на флешмоб ЗМІ: до Зеленського відбирали лише фахових і популярних
19:35
Російські хакери атакують підприємства США через віддалених співробітників
19:24
Міжнародна дорадча група закликала Раду змінити закон про реформу СБУ
19:21
НБУ визначив курс гривні на наступний тиждень
19:21
фотоАпеляція у справі Стерненка: суд взяв перерву на тиждень
19:01
Російський суд заочно арештував Муждабаєва
18:53
Після розслідувань журналістів у Раді ініціювали аудит "Центренерго"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!