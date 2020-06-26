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Из-за наводнений на Западной Украине СБУ завела дело по статье "Экоцид"

Пятница, 26 июня 2020, 18:42

Следователи Службы безопасности Украины для установления всех обстоятельств, на которые возможно повлияло деятельность и бездействие должностных лиц, расследуют причины разрушительных наводнений на западе Украины по статье "Экоцид" Уголовного кодекса.

Источник: СБУ

Дословно: "Оперативники спецслужбы зафиксировали массовое уничтожение растительного мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе. Служба передала в органы прокуратуры материалы о незаконной вырубке лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнении мер по охране окружающей природной среды уполномоченными лицами на территории западных областей Украина".

Детали: По официальным данным, в июне 2020 года выпала большое количество осадков, превышающее месячную норму. В результате наводнения есть погибшие, подтоплены десятки тысяч жилых домов, только на Прикарпатье разрушено и повреждено более 700 километров дорог и почти двести мостов, уничтожено свыше 4000 метров берегоукрепления.

В СБУ говорят, что причины и предпосылки, которые привели к человеческим жертвам, затоплению и подтоплению инфраструктуры, сооружений, угодий, домохозяйств, повреждения разрушение и уничтожение объектов вследствие выпадения сверхурочной количества осадков сейчас изучаются.

По одной из версий следствия они, вероятно, могут быть вызваны незаконным ведением хозяйства, бездействием ответственных за природоохранные мероприятия должностных лиц различных органов власти.

По этим фактам прокуратурой Ивано-Франковской области начато уголовное производство по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса.

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Напомним: 

  • По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, потоп на западе Украины в 2020 году превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.

Украинская правда
Темы: погодаСБУ


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