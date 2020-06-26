Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Херсонська ОДА відповіла на флешмоб ЗМІ: до Зеленського відбирали лише фахових і популярних

П'ятниця, 26 червня 2020, 19:42

В Херсонській обласній державній адміністрації заявили, що обмежили коло журналістів, яких долучили до висвітлення візиту президента в регіон, через карантин.

Джерело: повідомлення Херсонської ОДА у Facebook

Дослівно: "Сьогодні відбулась чудова та значуща прес-подія для Херсонської області за участю президента України та представників уряду…

Однак у зв’язку зі збільшенням числа випадків захворювання на COVID-19 та щоденну фіксацію антирекордів інфікувань кількість присутніх представників ЗМІ на заході була обмежена.

Ми були вимушені сфокусуватись на медіаканалах, які мають більше поширення та охоплюють більшу аудиторію. Було зроблено акцент на зареєстрованих ЗМІ, тому що це подія високого рівня, яка має бути фахово висвітлена із дотриманням стандартів журналістики та журналістської етики".

Деталі: В ОДА додали, що не були запрошені представники ЗМІ, які не мають акредитації, а також блогери. Водночас на події були представники таких ЗМІ: UA:Херсон, ТРК "Твій плюс", ТРК "Херсон плюс", ТРК "ВТВ плюс" та газета "Новий день".

В ОДА додали, що з усіх об’єктів, на яких був Зеленський, здійснювалася пряма трансляція на сторінці Офісу президента.

Передісторія:

  • Низка Херсонських видань влаштували у п’ятницю флешмоб через те, що їх не акредитували на приїзд президента Володимира Зеленського до регіону.
  • Медійники вирішили бойкотувати новини про нього, публікуючи пусті новини, чорні квадрати або пробіли замість слів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:19
Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу за програмою доступних кредитів
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
Усі новини...
Реклама: