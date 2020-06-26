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Херсонська ОДА відповіла на флешмоб ЗМІ: до Зеленського відбирали лише фахових і популярних

П'ятниця, 26 червня 2020, 19:42

В Херсонській обласній державній адміністрації заявили, що обмежили коло журналістів, яких долучили до висвітлення візиту президента в регіон, через карантин.

Джерело: повідомлення Херсонської ОДА у Facebook

Дослівно: "Сьогодні відбулась чудова та значуща прес-подія для Херсонської області за участю президента України та представників уряду…

Однак у зв’язку зі збільшенням числа випадків захворювання на COVID-19 та щоденну фіксацію антирекордів інфікувань кількість присутніх представників ЗМІ на заході була обмежена.

Ми були вимушені сфокусуватись на медіаканалах, які мають більше поширення та охоплюють більшу аудиторію. Було зроблено акцент на зареєстрованих ЗМІ, тому що це подія високого рівня, яка має бути фахово висвітлена із дотриманням стандартів журналістики та журналістської етики".

Деталі: В ОДА додали, що не були запрошені представники ЗМІ, які не мають акредитації, а також блогери. Водночас на події були представники таких ЗМІ: UA:Херсон, ТРК "Твій плюс", ТРК "Херсон плюс", ТРК "ВТВ плюс" та газета "Новий день".

В ОДА додали, що з усіх об’єктів, на яких був Зеленський, здійснювалася пряма трансляція на сторінці Офісу президента.

Передісторія:

  • Низка Херсонських видань влаштували у п’ятницю флешмоб через те, що їх не акредитували на приїзд президента Володимира Зеленського до регіону.
  • Медійники вирішили бойкотувати новини про нього, публікуючи пусті новини, чорні квадрати або пробіли замість слів.

Українська правда
Теми: ЗМІЗеленський


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