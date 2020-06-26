Херсонская ОГА ответила на флешмоб СМИ: отбирали только профессиональных и популярных

В Херсонской областной государственной администрации заявили, что ограничили круг журналистов, которых привлекли к освещению визита президента в регион, из-за карантина.

Источник: сообщение Херсонской ОГА в Facebook

Дословно: "Сегодня состоялось замечательное и важная пресс-событие для Херсонской области с участием президента Украины и представителей правительства...

Однако в связи с увеличением числа случаев заболевания COVID-19 и ежедневной фиксацией антирекордов заражений количество присутствующих представителей СМИ на мероприятии было ограничено.

Мы были вынуждены сфокусироваться на медиаканалах, которые имеют большее распространение и охватывают большую аудиторию. Был сделан акцент на зарегистрированных СМИ, потому что это событие высокого уровня, которое должно быть профессионально освещено с соблюдением стандартов журналистики и журналистской этики".

Детали: В ОГА добавили, что не были приглашены представители СМИ, которые не имеют аккредитации, а также блоггеры. В то же время на событии были представители таких СМИ: UA Херсон, ТРК "Твой плюс", ТРК "Херсон плюс", ТРК "ВТВ плюс" и газета "Новый день".

В ОГА добавили, что со всех объектов, на которых был Зеленский, осуществлялась прямая трансляция на странице Офиса президента.

Предыстория: