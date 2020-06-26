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Ніщо не заважає Шарію пересуватися територією України – ОГП

П'ятниця, 26 червня 2020, 22:55
Ніщо не заважає Шарію пересуватися територією України – ОГП

Офіс генерального прокурора повідомив, що блогер Анатолій Шарій не має статусу підозрюваного або обвинувачуваного в будь-якому кримінальному провадженні в Україні.

Джерело: відповідь ОГП на депутатський запит нардепа від "Слуги народу" Андрія Мотовиловця

Дослівно: "Згідно з відомостями ЄРДР наразі Анатолій Шарій не має процесуального статусу підозрюваного або обвинувачуваного в будь-якому кримінальному провадженні.

Також на дату складання цієї відповіді, обставини, які б заважали безперешкодному поверненню в Україну або обмеженню вільного пересування територією Шарієм, відсутні".

Що було раніше: 26 червня Державна фіскальна служба викликала Шарія, який отримав політичний притулок в Європі, на допит у провадженні, відкритому за заявою іншого блогера Сергія Іванова.

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурора
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