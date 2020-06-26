Ничто не мешает Шарию передвигаться по территории Украины – ОГП

Офис генерального прокурора сообщил, что блогер Анатолий Шарий не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого в любом уголовном производстве в Украине.

Источник: ответ ОГП на депутатский запрос нардепа от "Слуги народа" Андрея Мотовиловца

Дословно: "Согласно сведениям ЕРДР сейчас Анатолий Шарий не имеет процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого в любом уголовном производстве.

Также на дату составления этого ответа, обстоятельства, которые мешали бы беспрепятственному возвращению в Украину или ограничению свободного передвижения по территории слое, отсутствуют".

Что было раньше: 26 июня Государственная фискальная служба вызвала Шария, который получил политическое убежище в Европе, на допрос в производстве, открытом по заявлению другого блогера Сергея Иванова.