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Ничто не мешает Шарию передвигаться по территории Украины – ОГП

Пятница, 26 июня 2020, 22:55

Офис генерального прокурора сообщил, что блогер Анатолий Шарий не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого в любом уголовном производстве в Украине.

Источник: ответ ОГП на депутатский запрос нардепа от "Слуги народа" Андрея Мотовиловца

Дословно: "Согласно сведениям ЕРДР сейчас Анатолий Шарий не имеет процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого в любом уголовном производстве.

Также на дату составления этого ответа, обстоятельства, которые мешали бы беспрепятственному возвращению в Украину или ограничению свободного передвижения по территории слое, отсутствуют".

Что было раньше: 26 июня Государственная фискальная служба вызвала Шария, который получил политическое убежище в Европе, на допрос в производстве, открытом по заявлению другого блогера Сергея Иванова.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурора


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