Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мир установил новый рекорд суточной заболеваемости COVID-19

Суббота, 27 июня 2020, 04:34
Мир установил новый рекорд суточной заболеваемости COVID-19

26 июня в мире было зарегистрировано 194 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых больных обнаружили в США и Бразилии – около 47 тысяч.

Также более 18 тысяч случаев подтвердили в Индии, более 6 тысяч зафиксировали в России, Южной Африке и Мексике.

В этот же день в мире умер 4891 человек. Из них 1055 жертв зарегистрировали в Бразилии, 736 – в Мексике, 663 – в США и 381 летальный случай в Индии.

 
Снимок экрана

Всего за время пандемии в мире обнаружили 9 миллионов 903 тысячи случаев заболевания коронавирусной болезнью, из которых 496 тысяч – летальные. Побороли COVID-19 уже 5 миллионов 357 тысяч больных.

Читайте также: Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • Ранее наибольший прирост новых больных коронавирус в мире держался на уровне 180 тысяч за сутки.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
Все новости...
Реклама: