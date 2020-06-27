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Мир установил новый рекорд суточной заболеваемости COVID-19

Суббота, 27 июня 2020, 04:34

26 июня в мире было зарегистрировано 194 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых больных обнаружили в США и Бразилии – около 47 тысяч.

Также более 18 тысяч случаев подтвердили в Индии, более 6 тысяч зафиксировали в России, Южной Африке и Мексике.

В этот же день в мире умер 4891 человек. Из них 1055 жертв зарегистрировали в Бразилии, 736 – в Мексике, 663 – в США и 381 летальный случай в Индии.

 
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Всего за время пандемии в мире обнаружили 9 миллионов 903 тысячи случаев заболевания коронавирусной болезнью, из которых 496 тысяч – летальные. Побороли COVID-19 уже 5 миллионов 357 тысяч больных.

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Напомним:

  • Ранее наибольший прирост новых больных коронавирус в мире держался на уровне 180 тысяч за сутки.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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