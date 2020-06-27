Коронавірус в Україні: 948 нових випадків і 24 смерті

За минулу добу, 26 червня, в Україні виявлено 948 випадків коронавірусу. При цьому 24 людини померло, 402 – одужало.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше нових випадків виявили на Львівщині (168) та у Києві (140).

Також багато випадків зафіксовано у п'ятницю на Рівненщині (111) та Закарпатті (93).

Що передувало: За добу 25 червня COVID-19 в Україні підтвердили у рекордних 1 109 осіб, при цьому 19 хворих за добу померли, 541 одужав.

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