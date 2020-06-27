Коронавирус в Украине: 948 новых случаев

За прошедшие сутки, 26 июня, в Украине выявлено 948 случаев коронавируса. При этом 24 человека умерло, 402 - выздоровели.

Источник: данные СНБО

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области (168) и в Киеве (140).

Также много случаев зафиксировано в пятницу в Ровенской области (111) и Закарпатье (93).

Что предшествовало: За сутки 25 июня COVID-19 в Украине подтвердили у рекордных 1109 человек, при этом 19 больных за сутки умерли, 541 выздоровел.

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История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране