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Кличко просить правоохоронців розслідувати діяльність будівельної мафії Києва

Субота, 27 червня 2020, 18:46

Мер Києва Віталій Кличко звернувся з офіційною заявою до Офісу генпрокурора, СБУ та ДБР стосовно фактів корупції столичних забудовників, викладених в матеріалах журналістів Bihus.Info.

Джерело: звернення Кличко в Facebook

Пряма мова: "Щоб розслідування журналістів стало розслідуванням правоохоронців, я звертаюся з офіційною заявою до Офісу генпрокурора, СБУ, ДБР, щоб вони розслідували факти корупції забудовників, викладені в розслідуванні журналістів. Не важливо, яке політичне забарвлення мають корупціонери. Я прошу діяти по закону".

Деталі: мер Києва відзначив, що спілкувався з журналістами в той час, як вони займалися розслідуванням, він подякував їм за оприлюднені матеріали і зазначив, що "готовий надати свою допомогу в тому, щоб корупціонери були покарані".

Передісторія: У п'ятницю, 26 червня журналісти Bihus.Info з посиланням на документи, надані нардепом Гео Леросом і на свої джерела, повідомили про те, що компанії, пов'язані з Денисом Комарницьким, в останні роки регулярно отримували в Києві великі підряди на будівництва та реконструкції від комунальних підприємств, а сам Комарницький тепер залучений в мерську кампанію "слуги народу" Миколи Тищенка.

Лерос передав журналістам Bihus.Info копії документів, які "могли перебувати на комп'ютері офісу так званого "смотрящего" за Києвом Дениса Комарницького", де в жовтні 2019 року силовики провели обшуки.

Серед документів - "меморандуми" і "понятійні угоди". Основними фігурантами в документах виступають Денис Комарницький - соратник ексмера Києва Леоніда Черновецького, якого зараз ЗМІ називають "смотрящим" по Києву, його "попередник", соратник і зараз нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар, син екс-мера Степан Черновецький і інші відомі забудовники .

Українська правда
Теми: Віталій КличкокорупціяКиїв


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