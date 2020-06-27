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Кличко просит правоохранителей расследовать деятельность строительной мафии Киева

Суббота, 27 июня 2020, 18:46
Кличко просит правоохранителей расследовать деятельность строительной мафии Киева

Мэр Киева Виталий Кличко обратился с официальным заявлением в Офис генпрокурора, СБУ и ГБР относительно фактов коррупции столичных застройщиков, изложенных в материалах журналистов Bihus.Info.

Источник: обращение Кличко в Facebook

Прямая речь: "Чтобы расследование журналистов стало расследованием правоохранителей, я обращаюсь с официальным заявлением к Офису генпрокурора, СБУ, ГБР, чтобы они расследовали факты коррупции застройщиков, изложенные в расследовании журналистов. Не важно, какую политическую окраску имеют коррупционеры. Я прошу действовать по закону".

Детали: мэр Киева отметил, что общался с журналистами в то время, как они занимались расследованием, он поблагодарил их за предоставленные материалы и отметил, что "готов предоставить свою помощь в том, чтобы коррупционеры были наказаны".

Предыстория: В пятницу, 26 июня журналисты Bihus.Info со ссылкой на документы, предоставленные нардепом Гео Леросом и на свои источники, сообщили о том, что компании, связанные с Денисом Комарницким, в последние годы регулярно получали в Киеве большие подряды на строительства и реконструкции от коммунальных предприятий, а сам Комарницкий теперь вовлечен в мэрскую кампанию "слуги народа" Николая Тищенко.

Лерос передал журналистам Bihus.Info копии документов, которые "могли находиться на компьютере офиса так называемого "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого", где в октябре 2019 года силовики провели обыски.

Среди документов – "меморандумы" и "понятийные соглашения". Основными фигурантами в документах выступают Денис Комарницкий – соратник экс-мера Киева Леонида Черновецкого, которого сейчас СМИ называют "смотрящим" по Киеву, его "предшественник", соратник и сейчас нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, сын экс-мера Степан Черновецкий и другие известные застройщики.

Украинская правда

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Темы: Виталий КличкокоррупцияКиев
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