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Трамп нічого не знає про причетність РФ до нападів на військових США в Афганістані

Неділя, 28 червня 2020, 05:18

Президенту США Дональду Трампу не доповідали про причетність Росії до нападів афганських бойовиків на американських військових.

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на Білий дім 

Деталі: За словами представниці Білого дому Кейлі Макінені, це стосується не наявності відповідної інформації, а помилкової публікації The New York Times про те, що Трамп не був проінформований на цю тему. 

Макінені пояснила, що кожного дня американський президент отримує тисячі даних від розвідки, які детально вивчаються. Речниця додала, що адміністрація президента, зазвичай, не коментує пов’язані із розвідкою повідомлення.

Москва вважає таку інформацію "фейком".

Що передувало: За інформацією The New York Times, представники американської розвідки дійшли висновку, що російський підрозділ військової розвідки таємно пропонував винагороду пов'язаним з Талібаном бойовикам за вбивство коаліційних сил в Афганістані, в тому числі за нанесення ударів по американських військах.

Українська правда
Теми: СШААфганістанРосія


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