Трамп ничего не знает о причастности РФ к нападениям на военных США в Афганистане

Президенту США Дональду Трампу не докладывали о причастности России к нападениям афганских боевиков на американских военных.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на Белый дом

Детали: По словам представительницы Белого дома Кейли Макинени, это касается не наличия соответствующей информации, а ложной публикации The New York Times о том, что Трамп не был проинформирован на эту тему.

Макинени объяснила, что каждый день американский президент получает тысячи данных от разведки, которые подробно изучаются. Пресс-секретарь добавила, что администрация президента, как правило, не комментирует связанные с разведкой сообщения.

Москва считает такую ​​информацию "фейком".

Что предшествовало: По информации The New York Times, представители американской разведки пришли к выводу, что российское подразделение военной разведки тайно предлагало вознаграждение связанным с Талибаном боевикам за убийство коалиционных сил в Афганистане, в том числе за нанесение ударов по американским войскам.