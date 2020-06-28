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Світ перетнув позначку у 10 млн випадків COVID-19

Неділя, 28 червня 2020, 06:20
Світ перетнув позначку у 10 млн випадків COVID-19

За час пандемії у світі зареєстрували 10 мільйонів 81 тисячу випадків зараження коронавірусом. Наразі побороли COVID-19 5 мільйонів 458 тисяч осіб, померли – 501 тисяча хворих.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, 2 мільйони 596 тисяч заражень зафіксували у США. Також 1 мільйон 315 тисяч інфікувань підтвердили у Бразилії. Окрім того, 627 тисяч випадків виявили у Росії, 529 тисяч – в Індії, 310 – у Великій Британії.

 
Знімок екрану

За останню добу кількість нових хворих у світі зросла на 176 тисяч. Цього ж дня померли 4547. 

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Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: коронавірус
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