Світ перетнув позначку у 10 млн випадків COVID-19
Неділя, 28 червня 2020, 06:20
За час пандемії у світі зареєстрували 10 мільйонів 81 тисячу випадків зараження коронавірусом. Наразі побороли COVID-19 5 мільйонів 458 тисяч осіб, померли – 501 тисяча хворих.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, 2 мільйони 596 тисяч заражень зафіксували у США. Також 1 мільйон 315 тисяч інфікувань підтвердили у Бразилії. Окрім того, 627 тисяч випадків виявили у Росії, 529 тисяч – в Індії, 310 – у Великій Британії.
За останню добу кількість нових хворих у світі зросла на 176 тисяч. Цього ж дня померли 4547.
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Нагадаємо:
- 26 червня у світі було зареєстровано 194 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус – це новий антирекорд.
Українська правда