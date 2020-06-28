Мир пересек отметку в 10 млн случаев коронавируса
За время пандемии в мире зарегистрировали 10 миллионов 81 тысячу случаев заражения коронавирусом. Сейчас побороли COVID-19 5 миллионов 458 тысяч человек, умерли – 501 тысяча больных.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, 2 миллиона 596 тысяч заражений зафиксировали в США. Также 1 миллион 315 тысяч инфицирований подтвердили в Бразилии. Кроме того, 627 тысяч случаев обнаружили в России, 529 тысяч – в Индии, 310 тысяч – в Великобритании.
За последние сутки количество новых больных в мире выросло на 176 тысяч. В этот же день умерли 4547 человек.
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Напомним:
- 26 июня в мире было зарегистрировано 194 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом – это новый антирекорд.