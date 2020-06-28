Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мир пересек отметку в 10 млн случаев коронавируса

Воскресенье, 28 июня 2020, 06:20
Мир пересек отметку в 10 млн случаев коронавируса

За время пандемии в мире зарегистрировали 10 миллионов 81 тысячу случаев заражения коронавирусом. Сейчас побороли COVID-19 5 миллионов 458 тысяч человек, умерли – 501 тысяча больных.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, 2 миллиона 596 тысяч заражений зафиксировали в США. Также 1 миллион 315 тысяч инфицирований подтвердили в Бразилии. Кроме того, 627 тысяч случаев обнаружили в России, 529 тысяч – в Индии, 310 тысяч – в Великобритании.

 
Снимок экрана

За последние сутки количество новых больных в мире выросло на 176 тысяч. В этот же день умерли 4547 человек.

Читайте также: Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
Все новости...
Реклама: