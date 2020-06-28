Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Мир пересек отметку в 10 млн случаев коронавируса

Воскресенье, 28 июня 2020, 06:20

За время пандемии в мире зарегистрировали 10 миллионов 81 тысячу случаев заражения коронавирусом. Сейчас побороли COVID-19 5 миллионов 458 тысяч человек, умерли – 501 тысяча больных.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, 2 миллиона 596 тысяч заражений зафиксировали в США. Также 1 миллион 315 тысяч инфицирований подтвердили в Бразилии. Кроме того, 627 тысяч случаев обнаружили в России, 529 тысяч – в Индии, 310 тысяч – в Великобритании.

 
Снимок экрана

За последние сутки количество новых больных в мире выросло на 176 тысяч. В этот же день умерли 4547 человек.

Читайте также: Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Коронавирус в Украине: еще 917 заражений и 19 летальных случаев

Трамп ничего не знает о причастности РФ к нападениям на военных США в Афганистане

Пьяная полицейская сбила двух пешеходов в Ровно

В ЕС допускают повторное закрытие границ в случае вспышки Covid-19

Минздрав назвал главные причины всплеска болезни: среди них – забитый транспорт

Зеленский дал заслуженного артиста Потапу, а Билык и Ефросинина получили ордена

Все новости...
коронавирус
Число новых случаев COVID-19 на Буковине стабильно растет
Коронавирус в Славянске: заболели 39 человек, все женщины
Более 400 медиков подхватили коронавирус на Ровенщине за время пандемии
Последние новости
08:57
Коронавирус в Украине: еще 917 заражений и 19 летальных случаев
08:28
Конгресс США планирует выделить $3,8 млрд на сдерживание России в Европе
08:00
Главные новости субботы и ночи: награды для Потапа и Билык, причины всплеска COVID-19
07:17
Один военный погиб, еще трое получили ранения – ООС
06:20
Мир пересек отметку в 10 млн случаев коронавируса
05:18
Трамп ничего не знает о причастности РФ к нападениям на военных США в Афганистане
04:15
Число новых случаев COVID-19 на Буковине стабильно растет
03:28
Рада не будет спешить с принятием закона о референдуме – вице-спикер
02:40
Коронавирус в Славянске: заболели 39 человек, все женщины
01:51
Стефанчук говорит, что вернул компенсацию за аренду квартиры тещи
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!