Мир пересек отметку в 10 млн случаев коронавируса

За время пандемии в мире зарегистрировали 10 миллионов 81 тысячу случаев заражения коронавирусом. Сейчас побороли COVID-19 5 миллионов 458 тысяч человек, умерли – 501 тысяча больных.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, 2 миллиона 596 тысяч заражений зафиксировали в США. Также 1 миллион 315 тысяч инфицирований подтвердили в Бразилии. Кроме того, 627 тысяч случаев обнаружили в России, 529 тысяч – в Индии, 310 тысяч – в Великобритании.

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За последние сутки количество новых больных в мире выросло на 176 тысяч. В этот же день умерли 4547 человек.

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Напомним: