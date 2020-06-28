Один військовий загинув, ще троє отримали поранення – ООС

27 червня російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню. Цього дня загинув український військовий, ще троє отримали поранення.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Противник застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120 мм та 82 мм міномети, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Зазначається, що ворог вів вогонь біля Верхньоторецького, Широкиного та Водяного з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Найманці відкривали вогонь по захисниках Авдіївки, Гранітного, Мар’їнки, Світлодарська, Кримського, Оріхового та Новотошківського.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню біля Миронівського.