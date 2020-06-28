Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Один военный погиб, еще трое получили ранения – ООС

Воскресенье, 28 июня 2020, 07:17
Один военный погиб, еще трое получили ранения – ООС

27 июня российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. В этот день погиб украинский военный, еще трое получили ранения.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что враг вел огонь возле Верхнеторецкого, Широкино и Водяного из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наемники открывали огонь по защитникам Авдеевки, Гранитного, Марьинки, Светлодарска, Крымского, Орехово и Новотошковского.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня около Мироновского.

Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
Все новости...
Реклама: