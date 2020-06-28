Один военный погиб, еще трое получили ранения – ООС

27 июня российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. В этот день погиб украинский военный, еще трое получили ранения.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что враг вел огонь возле Верхнеторецкого, Широкино и Водяного из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наемники открывали огонь по защитникам Авдеевки, Гранитного, Марьинки, Светлодарска, Крымского, Орехово и Новотошковского.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня около Мироновского.