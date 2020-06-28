Лідерами з поширення Covid-19 стали Львівщина, Рівненщина та Закарпаття
Неділя, 28 червня 2020, 09:35
За останніми даними, найбільше нових заражень коронавірусом за минулу добу зафіксовано у Львівській і Рівненській областях та на Закарпатті.
Джерело: статистика РНБО станом на ранок 28 червня
Деталі: На Львівщині Covid-19 діагностували ще у 173 людей, а в Рівненській та Закарпатській областях у 93 та 86 осіб відповідно.
Слідом ідуть Київ з показником 69 заражених та Волинська область з 67 новими випадками.
Нагадаємо: За минулу добу, 27 червня, в Україні зафіксували 917 хворих коронавірусом, Covid-19 забрав життя 19 людей.
Українська правда