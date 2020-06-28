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Лідерами з поширення Covid-19 стали Львівщина, Рівненщина та Закарпаття

Неділя, 28 червня 2020, 09:35

За останніми даними, найбільше нових заражень коронавірусом за минулу добу зафіксовано у Львівській і Рівненській областях та на Закарпатті.

Джерело: статистика РНБО станом на ранок 28 червня

Деталі: На Львівщині Covid-19 діагностували ще у 173 людей, а в Рівненській та Закарпатській областях у 93 та 86 осіб відповідно.

Слідом ідуть Київ з показником 69 заражених та Волинська область з 67 новими випадками.

Нагадаємо: За минулу добу, 27 червня, в Україні зафіксували 917 хворих коронавірусом, Covid-19 забрав життя 19 людей.

Українська правда
Теми: коронавірусЛьвівщинаРівненська областьЗакарпаття


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