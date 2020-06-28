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Коронавірус в Україні: ще 917 заражень та 19 летальних випадків

Неділя, 28 червня 2020, 08:57
Коронавірус в Україні: ще 917 заражень та 19 летальних випадків

За минулу добу, 27 червня, в Україні зафіксували 917 хворих коронавірусом, Covid-19 забрав життя 19 людей.

Джерело: дані РНБО

Найбільше нових випадків за минулу добу виявили на Львівщині – 173, та в Рівненській області – 93.

Повідомляється, що хворобу подолали ще 233 особи.

28 червня станом на 9:00 в Україні 42 982 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1 129 летальних, 18 934 пацієнти одужали. Загалом проведено 641 911 тестувань методом ПЛР.

Кількість активних хворих станом на неділю складає 22 919 осіб.

 

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Нагадаємо: 26 червня в Україні було виявлено 948 випадків коронавірусу. При цьому 24 людини померло, 402 – одужало.

Українська правда
Теми: епідеміякоронавірусУкраїна
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