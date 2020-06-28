Лидерами по распространению Covid-19 стали Львовщина, Ривненщина и Закарпатье

По последним данным, больше всего новых заражений коронавирусом за минувшие сутки зафиксировали во Львовской и Ровенской областях, а также на Закарпатье.

Источник: статистика СНБО по состоянию на утро 28 июня

Детали: На Львовщине Covid-19 диагностировали еще у 173 человек, а в Ровенской и Закарпатской областях у 93 и 86 человек соответственно.

Следом за ними идут Киев с показателем 69 зараженных и Волынская область с 67 новыми случаями.

Напомним: за минувшие сутки, 27 июня, в Украине зафиксировали 917 больных коронавирусом, Covid-19 унес жизни 19 человек.